Работникам муниципальных учреждений Екатеринбурга подняли зарплату

По решению администрации Екатеринбурга работники муниципальных учреждений получат прибавку к зарплате. Индексация составит 4,3%, для отдельных категорий сотрудников – 5%. Соответствующий документ подписал первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик, временно исполняющий обязанности главы города.

Постановление распространяется на 51 муниципальное учреждение, причем зарплата работников будет проиндексирована с 1 января. Так, в списке указаны МБУ «Столица Урала», «Зеленстрой», «Горсвет», управление капстроительства, районные службы заказчика, ДЭУ и другие ведомства.

Напомним, осенью 2018 года мэрия и городская дума пытались повысить в несколько раз зарплаты главы города и муниципальным чиновникам. Но после федерального скандала депутаты резко передумали и отменили решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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