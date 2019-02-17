В Березовском группа мужчин жестоко избила женщину-инвалида – разбираться в скандале ездил депутат Госдумы (ФОТО)

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сегодня пытался разобраться с дикой историей в Березовском – группа мужчин фактически эксплуатировала жительницу одного из домов на ул. Пролетарской, они избивали женщину-инвалида и отбирали у нее деньги. Сообщения в правоохранительные органы не помогали. Сейчас пострадавшая – в больнице.

«Жители дома обратились за помощью в связи со зверским нападением на их соседку, инвалида II группы Наталью Клочкову. Лицо женщины сильно разбито, глаз не открывается, в настоящее время она госпитализирована в больницу, где находится уже несколько дней», – сообщил Дмитрий Ионин. Сегодня он выехал на место, чтобы в присутствии полиции проверить информацию и разобраться в соседском скандале.

Жители дома, где живет Наталья, рассказали, что женщина страдала от местной компании, организовавшей «алкогольный притон» в соседнем доме по Пролетарской, 7. Компания собутыльников, Михаил Д., Евгений Т. и Сергей О., несколько лет жили тем, что отбирали у инвалида ее пенсию и регулярно избивали ее. После этого женщине приходилось буквально побираться около киосков, – говорят ее соседи по дому. Кроме того, эта пьющая компания вытащила из квартиры инвалида сантехнику и газовую плиту.

Большая часть информации на месте подтвердилась. Вместе с полицией и соседями Дмитрий Ионии наведался в соседний дом, где обитает эта компания. Судя по видео, предоставленному депутатом, мужчины в беседе начали валить вину друг на друга.

По словам депутата, тот факт, что мужчины пировали на деньги соседки инвалида, явно имел место быть, в остальном, в том числе, в подозрениях об изнасиловании (об этом говорят соседи) предстоит разбираться полиции, – сказал Ионин. Он сообщил, что завтра по этому поводу планирует встретиться с начальником полиции Березовского.

Березовский, РИА «Новый День», служба информации

Березовский. Другие новости 17.02.19

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