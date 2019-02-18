Следователи и полицейские проверяют информацию об изнасилованиях женщины-инвалида

Следователи и полицейские заявили о проверке информации о многократном изнасиловании женщины в Березовском. «Герои» истории, трое мужчин, уверяют, что все происходило по взаимному согласию.

Правоохранительные органы заявили о своей проверке после того, как о творящихся в Березовском событиях рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его информации, группа мужчин фактически эксплуатировала жительницу одного из домов на ул. Пролетарской, они избивали женщину-инвалида и отбирали у нее деньги. Сообщения в правоохранительные органы не помогали. За помощью к нему обратились соседи женщины. В СУ СК рассказали, что сообщение в правоохранительные органы от жильцов дома на улице Пролетарской поступило еще 13 февраля. «С целью проверки достоверности поступивших сведений и дачи ситуации объективной правовой оценки следственным отделом по г. Берёзовский СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», – рассказали сегодня следователи.

В полиции отметили, что личности мужчин установлены, они опрошены. «Это местные жители, ведущие асоциальный образ жизни. Они утверждают, что все происходило по обоюдному согласию. И что никакого изнасилования не было. Насколько их показания соответствуют действительности, сейчас выясняется. Если участковый, который приходил в квартиру женщины и опрашивал граждан, заранее, не имея на руках веских оснований и итогов проверочных мероприятий, и в правду сообщил людям о том, что уголовного дела в данной ситуации быть не может, то он, по меньшей мере, проявил непрофессионализм. И с него за подобную вольность, уверен, строго спросят в руководстве отдела полиции», – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, жители дома, где живет Наталья, рассказали, что женщина страдала от местной компании, организовавшей «алкогольный притон» в соседнем доме по Пролетарской, 7. Компания собутыльников, Михаил Д., Евгений Т. и Сергей О., несколько лет жили тем, что отбирали у инвалида ее пенсию и регулярно избивали ее. После этого женщине приходилось буквально побираться около киосков, – говорят ее соседи по дому. Кроме того, эта пьющая компания вытащила из квартиры инвалида сантехнику и газовую плиту. Накануне Дмитрий Ионин приезжал в Березовский, встречался с местными жителями, на встречу позвали в том числе полицейского. Большая часть информации на месте подтвердилась, а мужчины в беседе начали валить вину друг на друга.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 18.02.19

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