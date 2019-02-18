На Урале «Искандеры» уничтожили пусковые установки и командные пункты условного противника

На Урале проходят плановые учения Центрального военного округа. В Свердловской области расчеты командных комплексов «Искандер-М» произвели одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса и командные пункты условного противника.

«В маневрах принимали участие более 300 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц техники», ‒ уточняет RT.

Напомним, как писал «Новый День», на прошлой неделе в России также проходили сборы командующих округов. Они завершились в Екатеринбурге, руководил ими начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Екатеринбург, служба информации

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