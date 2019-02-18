На довыборах в глубинке будут бороться бизнесмены, экс-милиционер и медсестра психиатрии

Завершилось выдвижение кандидатов в двух муниципалитетах Свердловской области, где 7 апреля пройдут довыборы в местную думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по избирательному округу № 1 поселка Малышева, известного своим изумрудным рудником, выдвинулись четыре кандидата: фельдшер Анна Бирючева от «Единой России», ИП Сергей Дудин от «Справедливой России», специалист по охране труда Нина Созыкина от ЛДПР и самовыдвиженец Вадим Чучалин, пенсионер МВД. КПРФ своего кандидата не выставила.

Еще одни довыборы пройдут в Алапаевском муниципальном образовании. Здесь конкуренция оказалась выше. За место в районной думе пожелали бороться семь человек. Среди них – четыре самовыдвиженца: завлаб местного водоканала Венера Вилкова, станочник Валерий Ершов, гендиректор ООО ТД «Стройдормаш» Александр Жаворонкин, временно неработающая Алена Павлова. «Единая Россия» выдвинула руководителя технической службы НПАО «Свеза Верхняя Синячиха» Виктора Афанасьева, ЛДПР – водителя Константина Кузьминых, «Справедливая Россия» – медсестру психиатрического кабинета Алапаевской ЦГБ Алену Пятыгину. Коммунисты не стали выставлять своего кандидата и здесь.

Алапаевск, Малышева, служба информации

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