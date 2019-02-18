Синоптики пообещали тепло до конца зимы – всему виной Эль Ниньо

До конца календарной зимы на Урале будет необычно тепло, передает «Новый День». По прогнозу Гидрометцентра России, остаток февраля в Екатеринбурге температурные значения будут выше климатической нормы. Так, сегодня и завтра днем будет до -3 градусов, в среду, которая станет самым холодным днем недели, ‒ до -8. Затем снова потеплеет. В четверг днем до -2 градусов, в пятницу ‒ до ноля, в субботу и воскресенье -1…-3 градусов. Причем почти всю неделю ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

По долгосрочному прогнозу специалистов центра «Фобос», тепло продержится на большей части России до конца календарной зимы. «В экваториальной зоне Тихого океана развивается процесс Эль Ниньо. Температура поверхностного слоя океана выше нормальных значений. В такой ситуации усиливаются восходящие потоки, несущие теплый воздух в верхние слои атмосферы. Здесь он перемещается в зону субтропиков и, остыв, опускается к земной поверхности, вытесняя, в свою очередь, хорошо прогревшиеся воздушные массы в высокие широты. В ближайшие дни на Европейскую территорию России продолжат прорываться очень теплые воздушные массы, причем мощь вторжения окажется столь значительной, что оттепели прорвутся даже в Сибирь. Пик потепления придется на начало следующей недели. В Новосибирске температура будет на 10-11 градусов выше средних многолетних значений», ‒ сказал в эфире программы «Погода» ведущий специалист центра «Фобос» Вадим Забойченко.

По прогнозу синоптиков, похолодание все же начнется в первые недели марта. Половину месяца температура будет низкой под воздействием арктических вторжений. «Но уже в конце второй декады марта атмосферные процессы перестроятся на весенний лад ‒ средняя температура в центре России будет положительной, весна придет на неделю раньше климатической нормы. Теплый сценарий прогнозируется на большей части России», ‒ добавили в «Фобосе».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

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