Скоро начнется весенняя миграция птиц

Первые перелетные птицы, проведшие зиму в теплых краях, появятся в Свердловской области в середине марта.

Как отмечают уральские орнитологи, после того, как пройдут все февральские морозы, первыми в регион обычно возвращаются грачи. Вслед за ними появятся жаворонки, зяблики и зеленушки. Срок прилета трясогузок, согласно народным приметам, совпадет с таянием льда на реках. В конце апреля прилетят пеночки.

Последними в область вернутся ласточки и стрижи – они прилетят в мае.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

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