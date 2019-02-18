Свердловская область упала с 11 на 13 место в рейтинге регионов с высоким качеством жизни

Свердловская область ухудшила свой результат в рейтинге регионов с высоким качеством жизни.

Согласно исследованию, опубликованному РИА «Новости», Средний Урал в 2018 году спустился с 11-го на 13-е место. Строкой выше разместился ЯНАО, строкой ниже – Тюменская область. ХМАО-Югра единственная из всего УрФО вошла в первую десятку и занимает 8-е место. Челябинская область – на 23-м месте. Хуже всех в округе дела обстоят у курганцев: их регион занял 79-е место, обогнав только такие регионы, как Калмыкия, Алтай, Тыва, Забайкалье.

Напомним, составители рейтинга учитывают развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы. В Свердловской области в последний год ситуация с социальной инфраструктурой вызывает опасения: резко обострилась ситуация со школами, не хватает мест для будущих первоклассников.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская и Воронежская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области. Отмечается, что на первую десятку приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.

Екатеринбург, служба информации

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