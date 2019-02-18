Спасатели призывают свердловчан остерегаться сосулек

Главное управление МЧС России по Свердловской области выступило со специальным предупреждением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главка, установившаяся теплая для февраля погода способствует образованию сосулек и сходу снега и льда с крыш зданий.

«Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной. Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек)», – предупреждают спасатели.

Если человек видит, что с крыши жилого дома свисает снежно-ледяная глыба, спасатели советуют немедленно позвонить в управляющую компанию этого дома. Если сосулька упала и повредила автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

В гордуму Екатеринбурга приедут депутаты Госдумы от трех партий. / Слух дня: директор «Газовых сетей» выписал себе «золотой парашют». / Уральские врачи спасли лицо 17-летнего школьника, удалив огромную опухоль через нос. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»