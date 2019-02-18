В Екатеринбурге эвакуированы уже три торговых центра

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей из торгового центра «Декатлон», который расположен на улице Вайнера, 48. По словам очевидцев, причиной могло быть сообщение о минировании магазина «Эльдорадо», который расположен в том же здании.

Также в соцсетях появилась информация об эвакуации ТЦ «Аида» в Пионерском поселке – к зданию стянуты пожарные и полицейские машины.

Отметим, что ранее людей вывели из торгового центра «Дирижабль».

В полиции отказались давать комментарии о случившемся, перенаправив в ФСБ. В пресс-службе ведомства корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что никакой волны лжеминирований в Екатеринбурге нет, возможны частные случаи, и силовики с этим разбираются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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