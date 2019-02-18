Лжетеррористы «заминировали» десятки школ, больниц и ТРЦ в Петербурге и Москве

Очередная волна «минирований» и массовых эвакуаций из школ, больниц и торговых центров прокатилась сегодня по Петербургу и Москве. Правоохранители ведут проверки.

В Северной столице из-за сообщений о якобы заложенных бомбах были эвакуированы около 20 школ, а также дворец творчества на Невском проспекте, лицей в Аничковом дворце, технический колледж управления и коммерции на Большом Сампсониевском проспекте, а также политехнический колледж городского хозяйства на проспекте Авиаконструкторов. К настоящему времени проверка в двух школах завершилась и дети вернулись к занятиям, сообщили в городском управлении образования.

Также эвакуация проводилась в трех больницах, в офисах ГУП «Пассажиратотранс», «Экспофоруме», библиотеке имени Паустовского, университете аэрокосмического приборостроения на Московском проспекте. Кроме того, проверки идут в Доме Зингера на Невском проспекте, в связи с чем были эвакуированы сотрудники офиса «ВКонтакте» и Дома книги.

Проверки проводятся и в ряде торговых центров – в ТРЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, «Озерки» и «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса, ТЦ «Румба» и «Пик», в «РИО» на улице Фучика и в «Меге Дыбенко». Под эвакуацию попали посетители 11 гипермаркетов «Окей»: на Заневском и Богатырском проспектах, на Яхтенной улице, на Пулковском, Выборгском и Таллинском шоссе, в Купчино, на проспекте Просвещения и на улице Брянцева, в Стрельне и Колпино, передает «Росбалт».

Большинство учреждений получили электронные письма о «минировании» за подписью «Владимира Путина», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Накануне из-за аналогичных сообщений в Санкт-Петербурге эвакуировали больницу №26 на улице Костюшко, гипермаркет «Окей» на Богатырском проспекте и ТРК «Шкиперский молл» на Васильевском острове. По этой же причине администрация Маринки отменила спектакль в новом корпусе театра.

В Москве неизвестные в полнедельник сообщили об угрозе взрывов в нескольких торговых центрах и школах Москвы. Сотрудники МЧС и полиции проверяют 10 объектов, в числе которых две школы и детский сад, а также торговые центры на Кронштадтском бульваре и улице Генерала Берзарина. Здания эвакуируют. По словам источника ТАСС, пока никаких подозрительных предметов не обнаружено.

Добавим, что в Ростове-на-Дону после получения анонимных сообщений об угрозе взрывов эвакуированы 7 школ. В настоящее время сотрудники оперативных служб ведут проверки в учебных заведениях.

Ранее сегодня сообщалось об эвакуации трех торговых центров в Екатеринбурге. В пресс-службе УФСБ корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что никакой волны лжеминирований в городе нет, вероятны частные случаи, и силовики с этим разбираются.

Как сообщал «Новый День», массовые сообщения о заложенных бомбах начали поступать с 25 января по всей России. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале, в Центральной России. Целью атаки, в основном, являются школы, больницы и торговые центры. Во всех случаях полицейские проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 18.02.19

Моору предложили проверить на полиграфе авторов «мусорной» реформы в Тюмени. Губернатор ответил. / Коммунисты потребовали закрыть телепрограмму с рекламой блюд «украинского Крыма». / Глава Ярковского района заявил в суде, что документы в его деле – фальшивка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»