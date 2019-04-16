В Санкт-Петербурге массово эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

В полицию Санкт-Петербурга пришли сообщения о взрывоопасных предметах в судах. По последним данным, эвакуированы уже тринадцать зданий.

В анонимке указывается, что бомбы якобы заложены в Василеостровском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском, Куйбышевском, Дзержинском, Пушкинском, Выборгском, Невском, Московском, Ленинском, Зеленогорском, Колпинском и Санкт-Петербургском городском судах, а также в двух зданиях Смольнинского суда.

Об эвакуации сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Отмечается, что процесс рассмотрения уголовных и других дел приостановлен. Работа судов будет возобновлена, когда взрывотехники и кинологи завершат осмотр зданий.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.04.19

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