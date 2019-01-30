Третья волна минирований накрыла запад, юг и центр России

В нескольких регионах России поступили звонки о заложенных бомбах в торговых центрах, школах, больницах и государственных учреждениях. Сообщения о минированиях зафиксированы на западе, юге и в центральной части страны. Эвакуированы сотни объектов.

Анонимные звонки, а также сообщения по электронной почте пришли в Великом Новгороде, где по этой причине отменили занятия во всех школах города. Эвакуируют и пациентов областной клинической больницы. Во всех случаях информация о минировании не подтвердилась.

Массовая эвакуация проводится в Петрозаводске. Там поступили данные о готовящихся терактах в мэрии и городском совете, а также в 10 учреждениях образования и здравоохранения.

В Мурманске проводятся проверки в 12 объектах. Здания обследуют правоохранители с кинологами и минно-взрывными группами. Под эвакуацию попали областная больница и правительство региона.

Более 10 школ, больниц и административных объектов, в том числе здание суда, проверяют из-за анонимных сообщений о минировании в Твери. Местные жители публикуют фото с места событий в социальных сетях.

Звонки о заложенных бомбах поступили и в Астрахани, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах города. По последним данным, в городе эвакуированы около 10 образовательных учреждений.

В здании городской управы и доме правительства в Калуге проводится эвакуация. Как сообщают местные СМИ, из областной администрации вывели также губернатора Анатолия Артамонова, который прибыл на коллегию министерства массовых коммуникаций.

Несколько школ и торговых центров эвакуировали в Брянке, передает РИА «Новости». В Городской администрации агентству сообщили, что спецслужбы проверили здание очень быстро, буквально через 20 минут сотрудникам мэрии позволили вернуться к работе.

Из-за экстренной эвакуации приостановлен учебный процесс в пяти школах Тулы, кроме того, правоохранители проверяют здания трех поликлиник, в том числе детской.

По данным местных СМИ, в Рязани были эвакуированы 10 школ, вуз и железнодорожный вокзал, а также несколько торговых центров.

Волна минирований прокатилась и по южным регионам России. В Краснодарском крае было эвакуировано более 300 социальных учреждений и административных зданий, передает RT.

В городе Шахты Ростовской области проверку проводили во всех 39 школах.

Массовые сообщения о заложенных бомбах начали поступать с 25 января. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале. Во всех случаях правоохранители проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

В Челябинске ограбили ювелирный салон (ВИДЕО). / Тюменец искромсал топором машину из-за скандала на парковке. / Авиакомпания «Ямал» задержала рейс на сутки из-за сломанного самолета в Ноябрьске. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»