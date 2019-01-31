По Сибири прокатилась вторая волна «минирований» за неделю

По Сибири прокатилась вторая за неделю волна «минирований». Сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в школы, детсады, больницы, административные здания Новосибирска, Омска, Красноярска, Бийска и Оби.

В результате почти повсеместно была объявлена эвакуация. Мэрия Новосибирска продолжила работу, несмотря на сообщение об угрозе взрыва. Чиновники остались на своих местах, пока кинологи с собаками проверяли помещения администрации города. Соответствующее решение принял мэр Анатолий Локоть. При этом он пояснил, что рисковать жизнями детей нельзя. В связи с этим были эвакуированы воспитанники 15 детсадов и ученики такого же числа школ.

Эвакуация также состоялась в школах, медучреждениях, социальных объектах, зданиях органов власти Красноярска, Бийска, Омска, и Оби.

Как писал «Новый День», первая в этом году волна массовых эвакуаций из-за сообщений о «минировании» накрыла города Сибири и Дальнего Востока утром 25 января. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале. Вчера, 30 января, сообщения о якобы заложенных бомбах поступали в крупных городах центральных, южных и северо-западных регионов России. Во всех случаях правоохранители проводили эвакуацию людей с объектов и проверяли наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 31.01.19

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