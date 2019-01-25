Города Сибири захлестнула волна «минирований»: эвакуируют чиновников, школы и больницы

Волна массовых эвакуаций из-за сообщений о «минировании» накрыла утром в пятницу, 25 января ряд городов Сибири и регионов Дальнего Востока. Оперативные службы эвакуировали здания властных структур, учебные заведения, больницы, а также пожарные части и почтамт.

В Улан-Удэ после звонков о бомбах были эвакуированы правительство и парламент Бурятии, а также городская администрация и главпочтамт, передает «Восток Телеинформ». На время проверки полицейские перекрыли площадь Советов и не пускали туда автотранспорт.

В Чите правоохранители проверяли анонимные электронные сообщения о минировании трех зданий, в числе которых мэрия и школа. Все данные объекты пришлось эвакуировать. Позже стало известно, что взрывного устройства в здании горадминистрации не обнаружено.

В Благовещенске эвакуировали более 30 объектов, среди которых больницы, школы и торговые центры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру. Также под эвакуацию попал Благовещенский педагогический университет. Туда прибыли пожарные и полицейские.

В Якутии проверяют 30 учреждений после поступления на их официальные адреса электронной почты сообщений о минировании. Проводится эвакуация из мэрии Якутска, школ и больниц, передает РИА «Новости», ссылаясь на региональное управление ФСБ.

В Иркутске, по последним данным, электронные письма о заложенных бомбах получили 11 школ, региональное министерство по молодежной политике, агентство по туризму, а также две пожарные части. Ранее сообщалось, что сообщения с угрозами поступили в школу и в 6 больниц. Во всех учреждениях к настоящему времени проверки завершены, взрывные устройства не обнаружены. Письма о бомбах также пришли в ряд социальных объектов в Иркутском районе и городе Ангарске. В их числе – школы и медицинские учреждения. Везде проводились проверки. В Ангарске пришлось также эвакуировать торговый центр, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее на этой неделе эвакуации учебных учреждений и торговых центров проводились в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском. Почти во всех случаях сообщения о минировании поступали по электронной почте. Везде угрозы взрывов оказались ложными.

Как информировал РИА «Новый День», 21 января в Магнитогорске массово разослали письма о заложенных взрывных устройствах в общественных местах, в каких именно – не уточнялось. В соцсетях сообщалось об эвакуации социальных учреждений. Сообщения об угрозах не подтвердились. Региональное управление ФСБ проводит проверку по фактам поступления анонимных писем.

14 января в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа эвакуировали 35 школ (все учреждения города) из-за анонимного звонка о минировании. Полицейские быстро вычислили «телефонного террориста»: им оказалась двенадцатилетняя девочка, ученица одной из эвакуированных школ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.19

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