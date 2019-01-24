В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали 46 соцобъектов

Более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил представитель мэрии. «По нашей информации, 46 объектов эвакуировали – школы, больницы, крупные торговые центры, в частности «Южный парк», мэрию тоже», – сказал чиновник.

По словам сотрудников поликлиники №8 в Хабаровске, сообщение о минировании здания им поступило утром в четверг. «В 11.15 (4.15 мск) поступило сообщение о том, что здание поликлиники заминировано. Началась срочная эвакуация посетителей больницы и персонала», – приводит РИА «Новости» слова сотрудницы медучреждения.

Как писал «Новый День», эвакуация из-за сообщений о минировании сегодня также проводилась в Южно-Сахалинске. В результате были отменены занятия в нескольких школах. Детей отпустили по домам.

Напомним, в январе 2019 года по городам России прокатилась очередная волна сообщений о «минировании» административных зданий и социальных объектов. Ранее, в сентябре 2017 года, аналогичные сообщения парализовали работу учреждений и торговых центров в РФ. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирования» составил 150 млн рублей. Всего было эвакуировано почти 2 млн человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 24.01.19

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