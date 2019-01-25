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Пятница, 25 января 2019, 10:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Иркутске эвакуировали несколько школ

В Иркутске эвакуировали пациентов по меньшей мере шести больниц. Причиной стали сообщения о минировании, рассказали в региональном Минздраве. «В ряд медицинских организаций утром 25 января поступила информация об угрозе минирования. Сейчас известно, что такие сообщения получили как минимум шесть медицинских организаций Иркутска и Иркутского района. В данный момент проводится эвакуация, организовано взаимодействие с оперативными службами», – рассказали ТАСС в ведомстве.

К медучреждениям выехали сотрудники экстренных служб. Идет проверка помещений. Как писал «Новый День», вчера, 24 января, прошла эвакуация более 40 школ, больниц и торговых центров. Причиной также стали сообщения о минировании. Кроме того, несколько школ Южно-Сахалинске также были эвакуированы в связи с сообщениями взрывных устройствах.

Иркутск, Иван Гридин

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