В Южно-Сахалинске эвакуировали несколько школ

В Южно-Сахалинске сегодня, 24 января состоялась экстренная эвакуация из нескольких школ. Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска просит горожан не паниковать и не распространять недостоверную информацию о возгораниях в общеобразовательных и учреждениях культуры, а также административных зданиях областного центра.

В мэрии уточнили, что эвакуация проводилась в ряде школ в связи с полученным утром 24 января сообщении о минировании. В результате образовательный процесс был остановлен. Старшеклассники отправились домой самостоятельно, а родителей учеников младших и средних классов попросили забрать их.

Отмечается, что школьников эвакуировали оперативно. При этом все дети переобулись в зимнюю обувь, надели верхнюю одежду. В некоторых школах ученики оставили в классах рюкзаки и учебные принадлежности, чтобы быстрее покинуть здания.

Тех детей младшего и среднего звена, которых родители не смогли оперативно забрать домой, разместили в близлежащих общественных местах под контролем педагогов. Ни один ребенок не оставлен без присмотра, подчеркнули в мэрии.

По предварительным данным, взрывное устройство не обнаружено.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 23.01.19

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