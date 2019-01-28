В Сибири десятки соцобъектов эвакуируют из-за сообщений о заложенных бомбах

В сибирских городах поступили сообщения о минировании десятков школ, больниц, торговых центров и административных зданий. Тысячи людей эвакуированы. В ходе массовых проверок наличие взрывных устройств не подтверждается.

В Кемерово из-за сигналов о минировании были эвакуированы около 40 зданий, в том числе школы, городские больницы, администрации районов города. В соцсетях местные жители выкладывают фото с места событий. Проверку на наличие взрывчатки проводят экстренные службы города.

В Абакане, по последним данным, в общей сложности эвакуированы около 8 тысяч человек. В ряде «заминированных» объектов уже побывали специалисты оперативных служб, сообщения о заложенных бомбах не подтвердились.

Волна минирований захлестнула и Омск, там также сообщают об эвакуации школ, больниц, в том числе детских, отделений соцзащиты, передает «Интерфакс».

В мэрии Барнаула сообщили об отмене занятий в образовательных учреждениях. В пресс-службе Главного управления МВД по Алтайскому краю сообщили, что «сигналов очень много», по всем проводятся работы.

Ложные сообщения о минировании зафиксированы и в Новосибирске. В городе эвакуированы четыре больницы, ряд бизнес-центров и школ.

В Красноярском крае эвакуированы 15 соцучреждений, в том числе краевое правительство и школы. Проверки не выявили наличие взрывных устройств.

В Хакасии поступило более десятка аналогичных сообщений о минировании мест массовых скоплений граждан. На месте происшествия работают правоохранители, людей эвакуируют.

Как ранее сообщал «Новый День», первая волна массовых эвакуаций из-за сообщений о «минировании» накрыла ряд городов Сибири и регионов Дальнего Востока утром в пятницу, 25 января. Оперативные службы эвакуировали здания властных структур, учебные заведения, больницы, а также пожарные части и почтамт. Тогда ложные сигналы поступили в Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Якутске, Иркутске. Ранее на прошлой неделе эвакуации учебных учреждений и торговых центров проводились в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и Магнитогорске.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 28.01.19

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