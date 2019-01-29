В Екатеринбурге неизвестные сообщили о заложенных бомбах в трех больницах

В Екатеринбурге неизвестные сообщили о том, что один из корпусов ЦГБ № 1 заминирован. Позднее были «заминированы» также детская больница № 8 на улице Военной и ЦГБ № 14 на улице XXII Партсъезда. По некоторым данным, информацию злоумышленники прислали на электронную почту медучреждений.

В пресс-службе горздрава и городской полиции ситуацию не комментируют.

Судя по сообщениям в соцсетях, на местах работают кинологи с собаками, обученными поиску взрывчатки. При этом пациентов и персонал больниц не эвакуировали.

Напомним, волна минирований началась несколько дней назад с Магнитогорска, затем перекинулась на города Сибири, а сегодня дошла до Перми и Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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