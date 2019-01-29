Сообщения о минировании ТЦ и учреждений приходят из спутников Екатеринбурга

В Свердловской области продолжается волна сообщений о минировании зданий, притом не только в Екатеринбурге, но и в ближайших муниципалитетах.

Как сообщают пользователи паблика «Верхняя Пышма – Среднеуральск – 8 район», в Верхней Пышме эвакуированы ТЦ VIP и «Куприт». В Среднеуральске, по неофициальным данным, эвакуировали городскую администрацию, однако один из депутатов городской думы сообщил «Новому Дню», что это были плановые учения.

Получить комментарий в УФСБ пока не удалось.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге неизвестные сообщили о том, что один из корпусов ЦГБ № 1 заминирован. Позднее были «заминированы» также детская больница № 8 на улице Военной и ЦГБ № 14 на улице XXII Партсъезда. По некоторым данным, информацию злоумышленники прислали на электронную почту медучреждений. Судя по сообщениям в соцсетях, на местах работают кинологи с собаками, обученными поиску взрывчатки. При этом пациентов и персонал больниц не эвакуировали.

Напомним, волна минирований началась несколько дней назад с Магнитогорска, затем перекинулась на города Сибири, а сегодня дошла до Перми и Екатеринбурга.

Верхняя Пышма, Арамиль, Среднеуральск, служба информации

Верхняя Пышма, Арамиль, Среднеуральск. Другие новости 29.01.19

Березовских подростков, забивших насмерть инвалида, требуют судить за убийство. / Вездеход «Бурлак» готовят к экспедиции на Чукотку. Демонтаж колеса размером с человека (ФОТО, ВИДЕО). / «Титановая долина» не будет платить земельный налог в бюджет Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»