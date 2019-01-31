На Уралмаше эвакуируют бизнес-центр «Прогресс» (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе проходит эвакуация людей из здания бизнес-центра «Прогресс», расположенного на ул. Машиностроителей, 19. Сотрудников офисов и организаций вывели на улицу, возле БЦ стоят несколько машин полиции. По словам очевидцев, причиной тревоги стало сообщение о минировании, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».

Фото «Инцидент Екатеринбург»

В ГУ МВД по Свердловской области не комментируют происшествие. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФСБ региона РИА «Новый День» также не удалось.

Напомним, 29 января в Екатеринбурге были «заминированы» один из корпусов ЦГБ № 1, детская больница № 8 на улице Военной и ЦГБ № 14 на улице XXII Партсъезда. По некоторым данным, информацию злоумышленники прислали на электронную почту медучреждений. Аналогичные сообщения поступали в ТЦ Верхней Пышмы и Академического района.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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