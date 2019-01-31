В Березовском «заминировали» больницу (ФОТО)

В Свердловской области идет очередная волна срочных эвакуаций из-за сообщений о заложенных бомбах.

Как сообщил РИА «Новый День» редактор газеты «Березовский рабочий» Сергей Стуков, в Березовском «заминировали» центральную районную больницу. Сейчас здание проверяют полицейские и кинологи с собаками. Люди стоят на улице, в больницу никого не пускают.

«Сегодня утром на электронную почту больницы поступило сообщение о минировании здания поликлиники № 1 (ул. Шиловская, 28). Все пациенты были эвакуированы, на место были вызваны МЧС, полиция, кинологическая служба. Здание обследовано, взрывных веществ не обнаружено», – сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Официальной информации от правоохранителей пока нет.

Напомним, в Екатеринбурге утром эвакуировали бизнес-центр «Прогресс» на Уралмаше. По словам очевидцев, неизвестные сообщили о минировании здания.

Лжетерритористы атаковали и другие города. Сегодня сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в школы, детсады, больницы, административные здания Новосибирска, Омска, Красноярска, Бийска и Оби.

Березовский, служба информации РИА «Новый День»

Березовский. Другие новости 31.01.19

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