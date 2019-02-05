В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здание с чиновниками

В Екатеринбурге эвакуировали пятиэтажку в Чкаловском районе, где находится районное управление образования, МКУ «Служба заказчика», шахматная школа и несколько коммерческих организаций.

Как сообщили очевидцы, сегодня днем эвакуировали здание на Крестинского, 13а. В управлении образования Екатеринбурга корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что в одну из организаций (не в управление образования) пришло письмо с угрозами. После этого силовики всех вывели наружу и проверили здание. По счастью, ничего криминального не нашли. К этому времени все сотрудники находятся на своих рабочих местах.

Напомним, с начала этого года по российским городам проходят серии лжеминирования. В Екатеринбурге 31 января эвакуировали БЦ «Прогресс» на Уралмаше, а двумя днями ранее угрозы поступали в адрес одного из корпусов ЦГБ № 1, детской больницы № 8 на улице Военной, ЦГБ № 14 на улице XXII Партсъезда, ТЦ Верхней Пышмы и Академического района.

Сегодня «телефонные террористы» атаковали Москву и Подмосковье: в общей сложности «заложили бомбы» почти в 50 торговых центров, школ и административных зданий, эвакуировано порядка пяти тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

В свердловское заксо снова внесли законопроект о «детях войны». / Детсадовцы в Еврейской АО мусорят меньше, чем в Дагестане, – неожиданные парадоксы мусорной реформы. / Тагильские следователи проверяют версию смерти 11-летней школьницы из-за вируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»