В Екатеринбурге эвакуируют посетителей ТЦ «Краснолесье»

В Екатеринбурге продолжается серия сообщений о заложенных бомбах в разных зданиях. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в настоящий момент идет эвакуация работников и посетителей торгового центра «Краснолесье». Включилась пожарная сигнализация, всех просят выйти на улицу.

Ранее сегодня эвакуировали пятиэтажку на улице Крестинского, где находится районное управление образования, МКУ «Служба заказчика», шахматная школа и несколько коммерческих организаций, затем ‒ сотрудников и посетителей офисов в здании на улице Мамина-Сибиряка, 126.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге аномально низкая погода. Сейчас в центре города около -27 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

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