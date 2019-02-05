В Екатеринбурге «заминировали» офис интернет-магазина

В Екатеринбурге на мороз выгнали сотрудников и посетителей офисов в здании на улице Мамина-Сибиряка, 126. По некоторым данным, полицейским поступило сообщение о заложенной бомбе. В этом здании расположены квартиры, а нижние этажи занимают фирмы, магазины, салоны красоты, там же находится редакция наших коллег из «Знак.ком».

Как рассказал «Новому Дню» заместитель шеф-редактора интернет-газеты Дмитрий Колезев, всех людей вывели на улицу, сама Мамина-Сибиряка перекрыта, сейчас ждут саперов. «Судя по тому, что происходит, заминировали магазин La Moda, который находится рядом с нами на первом этаже, по крайней мере, именно туда прошли полицейские, другими офисами они интересуются меньше», ‒ сказал он.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге аномально холодная погода. Сейчас в центре города около -27 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

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