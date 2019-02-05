российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 февраля 2019, 13:35 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Телефонные террористы» атаковали московский регион: «заминировано» почти 50 объектов

Сегодня на Москву и Подмосковье обрушилась новая волна сообщений о минировании объектов массового пребывания людей. По данным источников в экстренных службах, в столичном регионе анонимные «телефонные террористы» в общей сложности «заложили бомбы» почти в 50 торговых центров, школ и административных зданий, эвакуировано порядка пяти тысяч человек.

По данным РИА «Новости», в Московской области угрозы взрывов получили 20 объектов с массовым пребыванием людей, в Москве – 29. Проверки зданий продолжаются.

Массовые сообщения о заложенных бомбах начали поступать с 25 января по всей России. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале. Чаще всего, целью атаки являются школы, больницы и торговые центры. Во всех случаях правоохранители проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.19

«Это какая-то группа»: в Госдуме намерены найти лоббистов. / Как в Лондоне и Нью-Йорке: московское метро готовит зональные тарифы. / Вспышка кори в хостеле в Москве: госпитализированы 25 человек. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Вспышка кори в хостеле в Москве: госпитализированы 25 человек

Опубликованы списки погибших при пожаре в «звездном доме» в центре Москвы

Потоп из нечистот: на юге Москвы «замироточила» улица (ВИДЕО)

В Москве бармен заподозрен в убийстве

Уже семеро: обнаружено еще одно тело погибшего при пожаре в «звездном» доме

«Со мной все в порядке». Ингеборга Дапкунайте рассказала о ночном пожаре в центре Москвы

Число жертв пожара в «звездном доме» в центре Москвы продолжает расти: в числе погибших – несовершеннолетний

В жутком пожаре в центре Москвы погибли люди, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров