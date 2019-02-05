«Телефонные террористы» атаковали московский регион: «заминировано» почти 50 объектов

Сегодня на Москву и Подмосковье обрушилась новая волна сообщений о минировании объектов массового пребывания людей. По данным источников в экстренных службах, в столичном регионе анонимные «телефонные террористы» в общей сложности «заложили бомбы» почти в 50 торговых центров, школ и административных зданий, эвакуировано порядка пяти тысяч человек.

По данным РИА «Новости», в Московской области угрозы взрывов получили 20 объектов с массовым пребыванием людей, в Москве – 29. Проверки зданий продолжаются.

Массовые сообщения о заложенных бомбах начали поступать с 25 января по всей России. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале. Чаще всего, целью атаки являются школы, больницы и торговые центры. Во всех случаях правоохранители проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.19

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