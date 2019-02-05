Московская пенсионерка пыталась взять кредит на покупку тротила

В московском отделении Сбербанка 66-летняя клиентка попыталась взять кредит. Целью займа женщина указала покупку взрывчатого вещества.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, пенсионерка оформила заявку на кредит на сумму 250 тысяч рублей. Женщина указала, что деньги потратит на покупку двух килограммов тротила.

Сотрудники банка, изучив заявление, обратились в правоохранительные органы. Полицейские пришли по адресу, указанному в документах, однако соседи сказали, что уже год как не видели женщину.

Предположительно, она находится в Краснодарском крае. Не исключается, что документами пенсионерки воспользовались мошенники.

Как сообщал «Новый День», сегодня на Москву и Подмосковье обрушилась новая волна сообщений о минировании объектов массового пребывания людей. По данным источников в экстренных службах, в столичном регионе анонимные «телефонные террористы» в общей сложности «заложили бомбы» почти в 50 торговых центров, школ и административных зданий, эвакуировано порядка пяти тысяч человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.19

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