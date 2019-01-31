Лжеминеры вновь атаковали Петербург: эвакуируют чиновников, соцобъекты и ТРЦ

Волна «минирований» снова накрыла Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В Северной столице из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах массово эвакуируют школы, торгово-развлекательные центры, офисники, рынки, административные здания. Все сообщения об угрозах поступили по электронной почте. Стоит отметить, что это вторая волна эвакуации в Петербурге за неделю, первая, не такая масштабная как сегодня, была в понедельник, 28 января.

По данным городского комитета по образованию, в Петербурге с утра эвакуированы 35 школ в Красносельском, Центральном и Калининском районах. Сообщения о «минировании» получили и несколько вузов – РАНХиГС на Васильевском острове и Санкт-Петербургский государственный институт культуры, идет эвакуация.

Кроме того, проверки ведутся в 28 медицинских учреждениях и городском комитете по здравоохранению, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что пациентов не эвакуируют, в больницах работают сотрудники МЧС и силовики.

Также эвакуация проводится в торговых центрах «Радуга», «Шкиперский молл», «Мега Дыбенко», «Континент» и «Жемчужная плаза», «Нептун», «Академический», «Пик», ТРК «Рио», «Июнь», «Меркурий», «Китай город» и на Полюстровском рынке.

Кроме того, сообщается об эвакуации БЦ «Лахта-1», «Лахта-2», административно-делового комплекса «Невская ратуша», где расположены городские комитеты по инвестициям, имущественных отношений, энергетики, юридический, а также городского жилищного комитета.

По данным «Росбалта», анонимное письмо с угрозой взрыва получили и в Заксобрании Ленобласти.

В Ленинградской области эвакуируют больницы в Колпино, Всеволожске, Токсово, школы в Мурино и Кудрово Всеволожского района.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня массовые эвакуации школ, больниц и административных учреждений проводились в Новосибирске, Омске, Красноярске, Алтайском крае. В Сибири это уже вторая волна «минирований» за неделю.

Кроме того, поступают сообщения о проверке 16 зданий в Волгограде после получения писем о якобы заложенных бомбах. Речь идет и школах, больницах и бизнес-центрах. Решается вопрос об эвакуации.

Также сообщается о эвакуации школ, больниц и районных администраций в Башкирии и в столице республики – Уфе. Силовики проверяют более чем 20 объектов по всей Башкирии, передает издание «Медиакорсеть».

Напомним, массовые сообщения о заложенных бомбах начали поступать с 25 января. Сначала волна минирований накрыла регионы Сибири и Дальнего Востока. Затем стали поступать анонимные звонки на Урале. Во всех случаях правоохранители проводят эвакуацию объектов и проверяют наличие взрывчатки. Все до единого сообщения о минировании оказались ложными.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый Регион»

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