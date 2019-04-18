Волна минирований в Петербурге задела Эрмитаж, суды и ПФР

В Санкт-Петербурге вновь поступают сообщения о минировании нескольких десятков объектов. В этот раз людей эвакуировали из Эрмитажа, школ, судов, зданий ПФР и торговых центров.

Эрмитаж вынуждено приостановил работу с 11 утра, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея. На электронную почту учреждения пришло письмо с предупреждением о якобы запрятанной в залах бомбе. «Третий раз в бесплатный день сообщают о минированиях», – отметили в пресс-службе Эрмитажа. Позже на странице музея в твиттере появилось сообщение, что взрывоопасных предметов не нашли. Все эвакуированные из залов посетители смогли продолжить осмотр музея.

Кроме того, из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуировали несколько школ и зданий, принадлежащих ПФР. В частности, граждане не могут попасть во Фрунзенское, Невское, Центральное, Выборгское, Красносельское и другие отделения Пенсионного фонда.

Злоумышленники сообщили и о минировании торговых центров в Гатчине, Колпино, Сестрорецке, в Купчино, на проспекте Науки и Богатырском проспекте.

Попали под волну минирований и суды. При этом аноним, сообщивший о взрывных устройствах в судебных зданиях, подписался как «политик, лидер и боец Владимир Путин». По последним данным, были эвакуированы шесть судов: Московский, Невский, Приморский, Красногвардейский, Петроградский и Кировский. Все здания осмотрели сотрудники правоохранительных органов, опасных предметов они не обнаружили. В настоящее время суды работают в штатном режиме.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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