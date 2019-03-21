Петербург накрыла новая волна эвакуаций: бомбы искали в Эрмитаже, Мариинке и Исаакие Проверки также прошли в школах и больницах

В Петербурге прошла очередная волна массовых эвакуаций школ, больниц, музеев, торговых центров после пришедших по электронной почте писем о заложенных бомбах. Под проверку, в частности, попали Эрмитаж, Исаакиевский собор, Мариинский театр.

Эвакуации прошли в десятке школ в Калининском, Красносельском и Пушкинском районах, сообщает «Фонтанка». Кроме того, занятия приостановлены в архитектурно-строительном университете и политехническом колледже городского хозяйства.

Анонимки о «минировании» также получили во 2-й городской больнице в Учебном переулке, новой Боткинской больнице на Пискаревке, старой больнице Боткина на улице Миргородской и в больнице РЖД на Мечникова, Покровская больница на Васильевском острове, клиника МЧС на Оптиков. В медучреждениях проводятся проверки.

Также на улицу отправили персонал и посетителей торговых центров «Жемчужная плаза», «Атлантик-Сити», в восьми торговых центрах «Лента» по всему городу, а также ярмарки «Юнона» в Красносельском районе.

Лжеминеры не обошли внимание и учреждения культуры. Под эвакуацию попали Эрмитаж, Мариинский театр, Главный Штаб и Исаакиевский собор. После проверки они возобновили свою работу.

Напомним, массовые эвакуации в Северной столице проводились месяц назад. Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах получили торговые центры, школы, больницы, музеи, административные учреждения. Ни одно из них не подтвердилось. В январе и феврале массовые эвакуации из-за анонимных сообщений о бомбах проводились в десятках городов РФ, в том числе и в Москве.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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