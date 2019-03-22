Лжеминеры снова атакуют Петербург: Эрмитаж эвакуируют второй день подряд

Посетителей Эрмитажа эвакуируют днем в пятницу после поступления сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщается в твиттере музея. Сейчас музейный комплекс закрыт на вход.

«22 марта в Эрмитаже было получено сообщения об угрозе теракта. В связи с этим проводится эвакуация посетителей», – говорится в сообщении.

Помимо Эрмитажа, сейчас эвакуируют посетителей острова Новая Голландия, администрация которого получила аналогичное сообщение о возможной угрозе взрыва.

Кроме того, проверки проводятся в нескольких школах Красносельского, Красногвардейского и Пушкинского районов. Занятия в них прерваны.

Накануне в Эрмитаже также проводилась эвакуация из-за анонимного сообщения о минировании. По этой же причине под эвакуацию попали Мариинский театр, Исаакиевский собой, около десятка школ, ряд больниц и торговых центров. Проверки не выявили опасных предметов. Лжиминеры выгнали на улицу более 24 тыс. человек, уточняет «Фонтанка».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.03.19

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