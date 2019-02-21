Лжеминеры добрались до Эрмитажа: идет эвакуация

Оперативные службы проводят эвакуацию посетителей и сотрудников из здания Государственного Эрмитажа после поступления сообщения о заложенной бомбе.

Письмо о минировании здания музея сегодня получили по электронной почте несколько сотрудников Эрмитажа, говорится в сообщении в официальном твиттере музея.

«В связи с этим проводится эвакуация посетителей, музей закрыт на вход», – отметили в администрации комплекса и предложили всем желающим посетить экспозицию в здании Главного штаба.

Между тем, как сообщают очевидцы, многих посетителей угроза не испугала, и они продолжают осматривать экспозиции. Не расходится и очередь желающих попасть в музей, передает «Фонтанка».

Отмечается, что сегодня в Эрмитаже бесплатный день посещения (каждый третий четверг месяца) и в музейном комплексе очень многолюдно.

Эпидемия «лжеминирований» продолжается в Северной столице шестой день. В течение последней недели из-за поступивших сообщений об угрозе взрывов в Петербурге эвакуируют школы, больницы, торговые центры, административные учреждения.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 21.02.19

Города-миллионники готовятся закрыть въезд для старых машин. / Депутатов Госдумы просят не называть криминальных авторитетов «ворами в законе». Главарям преступных сообществ ужесточат наказание. / «Мусорная» реформа в действии: «Семьи подумывают отдать детей в детдома». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»