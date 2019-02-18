Росздравнадзор проверит качество медпомощи в свердловских поселках после скандала с ФАПами

Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал ответ замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина по ситуации с неработающими фельдшерскими пунктами в Свердловской области. В федеральном ведомстве подтвердили, что в 2018 году из 17 запланированных ФАПов в поселках было открыто всего десять, и виной тому – просрочка исполнения госконтракта со стороны поставщика, компании «Группа Ермак».

Ранее парламентарий подчеркивал, что проблемы возникли с объектами, которые должны были строиться за счет области. «По сути, свердловский минздрав срывает выполнение президентского поручения», – заявлял Альшевских в беседе с РИА «Новый День».

Как следует из ответа Евгения Камкина, в селе Черкасовка и Новая Ляля, поселках Таватуй, Коптяки, Крылатовский, и деревнях Коптяки и Нижний Арий поставка медицинских модулей будет выполнена в 2019 году за счет средств областного бюджета. Кроме того, до 1 июля регион должен поставить еще 12 фельдшерских пунктов в поселки.

«Дополнительно сообщаем, что в адрес Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения направлено письмо с просьбой провести проверку качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению Свердловской области», – сообщается в документе за подписью замминистра.

Андрей Альшевских также отмечал, что будет держать ситуацию с открытием ФАПов на депутатском контроле.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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