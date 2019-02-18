В Первоуральске рухнули стена и потолок в доме после капремонта. Жильцы эвакуированы (ФОТО)

В Первоуральске сегодня днем обрушилась стена в одной из квартир двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу ул. Энгельса, 13. Дом обесточен и отключен от газа. Все жильцы были эвакуированы, сейчас они находятся в здании рудоуправления, которое находится рядом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в пострадавшей квартире произошло частичное обрушение стены между кухней и туалетом и потолочного перекрытия между 1 и 2 этажом. Квартира располагается на 1 этаже во втором подъезде. Изначально пожарные эвакуировали 5 человек, затем из дома вывели остальных жильцов в целях безопасности. Рядом с местом ЧП организовано дежурство полиции. Пострадавших в результате обрушения стены нет.

«На место происшествия выехал глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец и специалисты местной администрации. Проводится обследование помещений, после этого будет принято решение о возможности безопасного нахождения людей в доме. По данным администрации, в доме зарегистрированы 32 человека», – сообщили в МЧС.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Первоуральска, два подъезда в доме признаны безопасными, и жильцы смогут вернуться туда, как только специалисты дадут разрешение. В третьем подъезде, где произошло обрушение, проживают пять семей. Двум семьям будет представлено жилье из маневренного фонда. Они смогут переехать в муниципальные квартиры, как только вместе со спасателями заберут вещи и документы. Еще три семьи отказались от расселения, сообщив, что разместятся у родственников.

В администрации города также отметили, что в прошлом году в доме был произведен некачественный капремонт, возможно он и стал причиной обрушения.

Фото МЧС РФ по Свердловской области

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 18.02.19

«Будем применять нестандартные методы повышения рождаемости»: Куйвашев дал обещание детскому омбудсмену Кузнецовой. / В Екатеринбурге собаки напали на девочку. Возбуждено уголовное дело. / Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова отпустят из СИЗО (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»