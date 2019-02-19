В Первоуральске в доме, где обрушилась стена, будет выполнена дополнительная экспертиза

Двухэтажный дом на улице Энгельса в Первоуральске, где вчера произошло обрушение стены, признан безопасным для проживания. Жильцы первого и третьего подъездов накануне вечером вернулись домой. Проживающие в подъезде №2 по решению администрации города были расселены. Доступ к месту инцидента временно закрыт.

По данным свердловского управления МЧС, во временном расселении нуждались семь человек. Двое уехали к родственникам, пятерым было представлено жилье маневренного фонда. Детей среди расселенных жильцов нет.

В МЧС также уточнили характер разрушений в доме: выпали несколько шлакоблоков в стене нежилой квартиры №7 на первом этаже второго подъезда. Также повреждено перекрытие между первым и вторым этажами площадью 0,2 кв. м на общей кухне.

В мэрии Первоуральска подчеркнули, что пострадавшая стена является межкомнатной перегородкой. По словам замглавы города Дмитрия Зайцева, проем в ней был выполнен искусственно, то есть речи о стихийном обрушении конструкции не идет. Специалисты на месте не обнаружили кирпичных обломков.

«Из-за несоблюдения температурно-влажностного режима в помещении произошло намокание слоев штукатурки на потолке с их частичным обрушением. Эта неисправность не несет опасности для проживающих в доме людей», – сообщил чиновник.

На данный момент администрация ищет организацию для проведения экспертизы, чтобы проверить прочность строительных конструкций и целесообразность проведения капремонта помещения. Эти работы будут выполнены в ближайшее время, отметил Зайцев.

Добавим, что, по словам жильцов дома, нежилая квартира была заброшена, и в ней обитали бомжи.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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