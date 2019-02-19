Между Екатеринбургом и Пермью начнет ходить новый экспресс

В ближайшую пятницу, 22 февраля, открывается новый автобусный маршрут № 1643 Екатеринбург – Пермь. Как сообщает пресс-служба Северного автовокзала, автобусы будут отправляться ежедневно в 6:50 и 23:15. Стоимость одного взрослого билета – 850 рублей. Маршрут экспрессный, без промежуточных остановок, благодаря чему время поездки составит всего 5 часов 45 минут.

Кроме того, 2 марта открываются новые маршруты №1464 и № 1465 Екатеринбург – Курган. В столицу Зауралья автобусы будут отправляться с Северного автовокзала ежедневно в 4:55, по пути делая две остановки – в Шадринске и Каргаполье. Время в пути – 7 часов 25 минут. Протяженность маршрута – 384,7 км.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

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