Пермский минтранс хочет запустить «Ласточку» до Екатеринбурга

Пермские власти хотят запустить скоростной электропоезд «Ласточка» от столицы Прикамья до Екатеринбурга. Об этом рассказал министр транспорта края Николай Уханов на заседании рабочей группы регионального парламента по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дороги и дорожной деятельностью.

Как сообщает «Коммерсантъ», на запуск маршрута потребуется субсидия из бюджета ‒ около 55 млн рублей в год. Причем пермяки предполагают, что большую часть заплатит Свердловская область ‒ губернатору Евгению Куйвашеву направлено предложение профинансировать маршрут на 32 млн рублей, остальные 23 млн добавит бюджет Пермского края.

По словам Уханова, время в пути должно составлять пять часов. «Если бы электричка была в пути дольше, то стала бы неконкурентоспособной. Автобус идет около 6 часов, поэтому, думаю, что поезд будет востребован», – отметил Уханов.

Напомним, несколько лет назад по маршруту Пермь – Екатеринбург курсировала электричка «Парма», однако проект был признан убыточным и закрыт в 2016 году.

Екатеринбург, Пермь, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Пермь. Другие новости 05.03.19

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