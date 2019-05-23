Власти хотят реанимировать скоростную электричку из Екатеринбурга до Перми

Скоростной электропоезд сообщением Екатеринбург – Пермь может снова быть запущен. В середине 2000-х по этому маршруту ездила электричка «Парма», однако через несколько лет она была упразднена. Все последующие попытки реанимировать скоростное железнодорожное сообщение между этими городами проваливались.

Теперь будет предпринята новая попытка. Об этом написал в своем инстаграме свердловский губернатор Евгений Куйвашев по итогам встречи с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. «Нужно увеличивать пассажирские перевозки на поездах «Ласточка». Сейчас мы с Пермским краем прорабатываем вопрос о запуске «Ласточки» между Пермью и Екатеринбургом. Рад, что у нас с руководством РЖД есть взаимопонимание по этим и другим вопросам», – написал он.

Вместе с тем несколько лет назад «Ласточка» была запущена и в другом направлении – из Екатеринбурга в Верхотурье. На поезде прокатили губернатора и журналистов, предполагалось, что маршрут откроют, чтобы увеличить поток туристов и паломников в город на севере области, однако по сей день электропоезд в этом направлении не курсирует.

Как ранее писал «Новый День», с инициативой возобновления железнодорожного сообщения Екатеринбург – Пермь выступал минтранс соседнего региона. Тогда сообщалось, что на запуск маршрута потребуется субсидия из бюджета ‒ около 55 млн рублей в год. Причем пермяки предложили, чтобы бюджет Свердловской области заплатил 32 млн рублей, а остальные 23 млн -казна Прикамья.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

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