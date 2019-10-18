«Ласточки» между Екатеринбургом и Пермью начнут курсировать в декабре

Между Екатеринбургом и Пермью вновь будет запущена электричка. Поезда «Ласточка» начнут курсировать по этому направлению в декабре. Об этом сообщил заместитель начальника Свердловской железной дороги Артем Панов на Пермском инженерно-промышленном форуме. Его слова приводит РИА «Новости».

На «Ласточке» добраться из Екатеринбурга в Пермь можно будет за пять часов. В пути будет всего три остановки: Первоуральск, Шамары, Кунгур. Предполагается, что в составе будут туристические и стандартные вагоны, а также купе бизнес-класса. Стоимость билетов варьируется от 660 до 1045 рублей в зависимости от класса вагона.

Идея пустить электропоезда сообщением «Екатеринбург – Пермь» обсуждалась еще весной этого года. Тогда сообщалось, что на запуск маршрута требуется бюджетная субсидия 55 миллионов рублей. Причем пермский минтранс предлагал, чтобы бюджет Свердловской области заплатил 32 миллиона рублей, а остальные 23 миллиона – казна Прикамья.

Екатеринбург, Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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