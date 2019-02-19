Крупная авария на уральской трассе: один человек погиб, восемь пострадали (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург близ Нижних Серег сегодня утром случилось крупное ДТП. Известно об одном погибшем, пострадавших из машин вырезали спасатели МЧС. К месту аварии направлены вертолеты.

Авария произошла сегодня около 9 часов утра на 289-м км трассы Пермь – Екатеринбург. Столкнулись «Опель» и грузопассажирский автомобиль. По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в фургон. На месте ДТП скончался пассажир «Опеля», восемь человек пострадали, перевозкой тяжелораненых занимаются два вертолета МЧС. В УГИБДД по Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что спасатели буквально вырезали пострадавших из покореженных автомобилей. Предварительно, четверо пострадавших находились в легковушке, еще четверо – во втором автомобиле. Пока неизвестно, кому принадлежит фургон.

Из-за аварии проезд по трассе затруднен, организовано реверсивное движение. Точные причина ДТП и тяжесть травм людей будут известны позже.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям. Принимая во внимание гололед, большую вероятность заносов, плохую видимость из-за снегопадов, ГИБДД призывает не совершать опрометчивых выездов на полосу встречного движения, соблюдать ПДД. Применение ремней безопасности является важнейшим условием для обеспечения безопасности пассажиров», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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