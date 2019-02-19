Минздрав: в крупной аварии на трассе Пермь – Екатеринбург погибли двое (ФОТО)

В минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП на трассе близ города Нижние Серги.

По данным министерства, в аварии погибли два человека. Еще пять человек пострадали, из них трое получили тяжелые травмы, один – травмы средней тяжести и еще один человек получил легкие травмы. «На месте работает бригада территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), 3 бригады СМП. Готовятся вылететь (первый вылет на ДТП) два вертолета с реанимационными бригадами. В настоящее время один уже в полете. Пострадавшие будут доставлены в больницы Екатеринбурга, Ревды и Бисерти. Ситуация находится под контролем министра здравоохранения Андрея Цветкова», – рассказал пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков.

Напомним, сегодня около 9 часов утра на трассе Пермь – Екатеринбург легковушка «Опель» вылетела на встречку и столкнулась с фургоном. Первоначально сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших, в ГИБДД рассказывали, что людей из автомобилей вырезали сотрудники МЧС.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

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