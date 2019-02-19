«Не верю в конфетки с наркотиками. Это миф»: наркологи и прокурор развенчали главную родительскую страшилку

Уральских родителей все еще тревожат сообщения, которые распространяются по мессенджерам и в соцсетях, про «жвачку с наркотиками», «мармеладных мишек с наркотиками» или «конфеты с наркотиками». Об этом на общегородском родительском собрании, которое прошло вчера вечером в Ельцин-центре, рассказала жительница города Татьяна. По ее словам, дети с 6 по 9 классы уже вовлечены в процесс знакомства с сильнодействующими веществами, которые маскируют под сладости. При этом сами школьники стараются зашифровать в переписке и разговорах, о чем идет речь. «Пойдем, в шашки поиграем». Я вот даже такой вариант слышала», ‒ рассказала женщина, попросив медиков прокомментировать ситуацию.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин сообщил, что с помощью подобных уловок происходит популяризация наркотика. «По поводу конфет ‒ это сенсибилизация и популяризация. Сначала говорят про конфеты, а потом дети узнают про более серьезные виды наркотиков», ‒ сказал он.

Его коллега, заместитель главврача Областной наркологической больницы по профилактике Андрей Березовский сказал, что не сталкивался в работе с такими видами наркотиков. «Я не верю в эти конфеты с наркотиками, а вот опасность табачных продуктов я понимаю. Потому что это не мифы, а реальность, ‒ сказал он. ‒ Всегда был треугольник ‒ школа, семья, улица. И сегодня улица сильно изменилась, это уже не два-три хулигана, которые ходят в ту же школу, что и ваш ребенок, которых вы знаете, а американские хулиганы, польские хулиганы и еще парочка китайских, с которыми наши дети общаются легко. И мы их сами учим английскому. Но если мы чему-то детей учим, надо и самим учиться. Правильно разделять и различать процессы. Нужно обладать некими психологическими компетенциями».

Призвала больше разговаривать со своими детьми и прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. «У меня дети не знали, что такое наркотики, но я прекрасно понимала, что все равно они узнают ‒ и пусть лучше от меня, потому что я могу рассказать о последствиях. Я была первый гособвинитель в стране, когда в нашу область привезли новый синтетический наркотик ‒ амфетамин. Когда я узнала, что это такое, что у человека возникает зависимость от тысячных грамма, я начала разговаривать со своим ребенком. Он потом приводил своих друзей, чтобы я и им популярно рассказала о последствиях», ‒ пояснила она.

Кузнецова поделилась метафорой, с помощью которой пытается заставить наркоманов одуматься. «У меня есть обязанность как у гособвинителя ‒ спрофилактировать какие-то моменты. Я всегда спрашиваю: ваше образование, ваш интеллект, ваш жизненный опыт позволяют вам оценить последствия употребления наркотиков? Тогда следующий вопрос ‒ даже судьи удивляются, когда я его задаю: когда вы берете продукт, видите, что он испорченный, будете его есть? Все говорят, что нет. Тогда я спрашиваю, понимают ли они последствия от употребления в пищу просроченных или испорченных продуктов? Все понимают. Когда я прошу назвать формулу того химического вещества, которое они употребляют, то никто не в состоянии этого сделать. И никто не в состоянии сказать о последствиях. Можно хотя бы на таком уровне поговорить с ребенком», ‒ сказала Кузнецова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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