В мэрии Екатеринбурга назначен начальник департамента информатизации

В мэрии Екатеринбурга продолжается административная реформа. Сегодня глава города Александр Высокинский назначил начальника департамента информатизации, им стал Александр Немтинов.

По факту назначение было техническим. Новый департамент преобразован из комитета связи и информационных технологий, председателем которого с октября 2018 года был Немтинов.

Напомним, новая структура подразделений мэрии выстраивается по образцу областного правительства. Вместо комитетов и управлений появляются департаменты с перераспределением функционала, часть отделов будут упразднены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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