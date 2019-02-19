В Екатеринбурге закрывается единственный на Урале бутик Dior

В Екатеринбурге 31 марта закроется магазин Christian Dior, расположенный на улице Сакко и Ванцетти. Об этом клиентам бутика сообщили в смс-рассылке, передает корреспондент РИА «Новый День». Решение о закрытии принято руководством компании модного бренда. После закрытия представительства в Екатеринбурге, официальные бутики Dior останутся только в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что с 1 января с той же улицы исчез еще один брендовый магазин класса люкс Louis Vuitton. Причины закрытия бутика остались неизвестны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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