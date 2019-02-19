В свердловском избиркоме новый пресс-секретарь

В избирательной комиссии Свердловской области сменился пресс-секретарь. Теперь общаться с прессой будет Анастасия Анисимова. Ранее она работала в структурах «Корпорации СТС», принадлежащих тюменским энергетикам-олигархам Алексею Боброву и Артему Бикову. В частности, Анисимова занималась пиаром «Облкоммунэнерго» и «Компании «Рифей», которая стала региональным оператором по обращению с ТКО в Северной зоне Свердловской области.

Известно, что около недели назад из Тюмени в Екатеринбург приезжали визитеры, которые должны были проконтролировать, кто станет новым пресс-секретарем коммунальных структур Боброва и Бикова в Свердловской области. Правда, сама Анисимова не говорит, кто станет ее сменщиком. В ИКСО Анастасия будет советником председателя. Ранее пост занимал Дмитрий Ветошкин, который в начале месяца объявил о своем уходе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.19

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