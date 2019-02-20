Жителям Североуральска запретили гулять в горах из-за запуска спутника для Египта

Завтра, 21 февраля, поздно вечером в окрестностях Североуральска возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановлением администрации Североуральска с 21:00 четверга и до особого распоряжения запрещен доступ населения в район гор Кумба, Золотой Камень, Брусковой, плато Кваркуша.

На официальном сайте ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» сообщается, что на космодроме Байконур началась предстартовая подготовка ракеты космического назначения со спутником Egyptsat-A. Запуск спутника запланирован на четверг, 21 февраля 2019 г., 19:47 мск. Трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана – Актюбинской и Костанайской областями и над Уралом.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким разрешением и создан в интересах правительства Египта. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Байконур, Североуральск, служба информации

Байконур, Североуральск. Другие новости 20.02.19

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