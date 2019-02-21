Падения ступеней ракеты-носителя будут ждать на севере области четыре дня

Администрация Карпинска вслед за коллегами из Североуральска предупредила население о сегодняшнем запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Египтсат-А».

Как сообщается на официальном сайте мэрии, район возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя – территория, ограниченная следующими точками: 20 км севернее пос. Кытлым; 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи; 17 км западнее поселка Сосновка; 4-5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень» и 2-3 км севернее Конжаковского горного массива.

Несмотря на то, что основная дата пуска – 21 февраля, людей предупреждают, что есть и три резервные – 22, 23 и 24 февраля. Время останется неизменным – 19:47 (мск).

«При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильный грохот, свечение в воздухе», – предупреждают чиновники и просят граждан не волноваться.

Они также отмечают, что по наихудшему сценарию возможно попадание обломков в предприятия лесозаготовки и технику, находящуюся в указанной зоне. Риск падения на населенные пункты, исходя из опыта прошлых лет, отсутствует.

Похожие предупреждения разместили администрации Ивделя и Волчанска.

Как уже сообщал «Новый День», трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана – Актюбинской и Костанайской областями и над Уралом. Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким разрешением и создан в интересах правительства Египта. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Карпинск, служба информации

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