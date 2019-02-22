На севере Свердловской области упали обломки ракеты-носителя

Жители севера Свердловской области вчера вечером смогли наблюдать падение ступеней ракеты-носителя, которая вывела на орбиту спутник Egyptsat-A.

Пользователи соцсетей из Карпинска и Краснотурьинска сообщают, что слышали что-то, похожее на взрыв, и видели падающие фрагменты около 22.00 по уральскому времени. Те краснотурьинцы, которые, по-видимому, не знали о запуске ракеты, отметили в те же самые минуты помехи в телевизионном вещании. По сообщению ТАСС, запущенный в четверг вечером с космодрома Байконур спутник был успешно выведен на целевую орбиту. «В госкорпорации «Роскосмос» уточнили, что во время запуска были погрешности, однако сейчас все штатно», – сообщает агентство.

Напомним, накануне запуска ракеты власти северных городов Свердловской области – Карпинска, Краснотурьинска, Волчанска, Североуральска, Ивделя, – предупредили граждан, что «при попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильный грохот, свечение в воздухе», и попросили граждан не волноваться. Как уже сообщал «Новый День», трасса полета ракеты-носителя должна была пройти в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана – Актюбинской и Костанайской областями и над Уралом.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким разрешением и создан в интересах правительства Египта. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Байконур, Карпинск, Краснотурьинск, служба информации

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