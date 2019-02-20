Компании, проигравшие госторги семье Глацких, заподозрены в картельном сговоре

Свердловское УФАС заподозрило в картельном сговоре ООО «Строинвестгарант» и ООО «Девайс», которые очень часто участвовали в тех же торгах, что и «Ремстройгаз», принадлежащий семье экс-директора департамента молодежной политики области Ольги Глацких.

Как сообщает пресс-служба партии «Яблоко», «ФАС подтвердила, что есть косвенные признаки сговора с участием фирмы Глацких, но доказательств не хватает». По словам руководителя Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» Алексея Карнаухова, «доказать сговор без прямых улик трудно». «В этом деле у нас были только косвенные доказательства, и ФАС их подтвердила. Но если конкурент Глацких тратит на участие в закупке 2,6 млн рублей, снижает цену на 0,5% или на 1 копейку и проигрывает, судите сами, насколько жульническими были торги», ‒ отмечает директор ЦАП Алексей Карнаухов. По его данным, фирмы, которые подыгрывали семье Глацких, подозреваются в сговоре на 30,5 млн рублей по п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции».

В свердловском управлении ФАС корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что такое дело возбуждено, так как в действиях двух компаний усматриваются признаки картельного сговора, предусмотренные п.2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции», а именно соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, ведущие к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Рассмотрение дела назначено на 6 марта, сообщила «Новому Дню» помощник руководителя отдела по борьбе с картелями свердловского УФАС Анастасия Насонова.

Добавим, ранее пресс-служба «Яблока» сообщила, что с 2011 года фирма «Ремстройгаз» получила от государства 1 млрд 840 млн 795 тысяч 263 рубля на госзакупках. Кроме того, по данным партии, компания семьи Глацких «НПО Лига 7» получила по охотхозяйственному соглашению 336 кв. км угодий (что больше площади острова Мальта) без торгов на 49 лет. Аренда обошлась «Лиге 7» по 10 рублей за гектар.

Напомним, гимнастка оскандалилась после встречи с подростками Кировграда, которым заявила, что «государство вам ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать». За несколько дней до нового года Ольга Глацких приняла решение уволиться из правительства. «Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня», – пояснила бывшая гимнастка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

Медведев потребовал от регионов отказаться от мусорных нормативов и переходить на «факт». Почему из этого ничего не выйдет. Авторская колонка корреспондента «Нового Дня» Катерины Норсеевой. / Жителям Североуральска запретили гулять в горах из-за запуска спутника для Египта. / Депутаты гордумы создадут молодежную палату. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»